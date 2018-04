Ribeirão Pires recebe verba para Bourlevard Gastronômico

Recurso de R$ 66 milhões será dividido em 18 Estâncias Turísticas

O município de Ribeirão Pires vai receber verba do Governo no Estado de São Paulo para a segunda fase da obra do Bourlevard Gastronômico.



As intervenções no calçamento e paisagismo serão realizadas nas ruas Felipe Sabbag e Stella Bruna Nardelli, na região central da cidade.



O Estado não informou o valor que será destinado para esta fase da obra. Apenas divulgou o montante de pouco mais de R$ 66,7 milhões que serão divididos entre 18 Estâncias Turísticas. A primeira parte do projeto teve custo estimado em R$ 2,8 milhões.



A assinatura de convênios realizada hoje por intermédio do DADETUR (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos) da Secretaria Estadual.



O departamento libera os recursos a partir dos projetos apresentados pelos próprios municípios, indicando as melhorias que pretendem fazer para a estrutura turística de cada cidade.