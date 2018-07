Ribeirão Pires inicia campanha de vacinação contra raiva no sábado

Até o final de agosto, antirrábica será aplicada em 60 pontos da cidade

A Secretaria de Saúde e Higiene de Ribeirão Pires inicia sábado (4) a Campanha de Vacinação Antirrábica para gatos e cachorros do município. Equipes do Centro de Controle de Zoonoses aplicaram as doses da vacina gratuita até o dia 27 de agosto em cerca de 60 pontos.



No primeiro dia da campanha, a imunização será feita na Praça Matriz, das 9h às 12h; e em Ouro Fino Paulista (Estrada do Taquaral, s/n), das 9h às 12h; e no período da tarde na Vila do Doce, das 14h às 16h; e na Escola Estadual Leico Akaishi (bairro Santana), das 14h às 16h.



"É fundamental que os proprietários dos animais busquem informações e levem os bichinhos para vacinar. Essa é uma questão de saúde pública", explicou a secretária de Saúde, Patrícia Freitas.



Mais informações sobre os pontos de aplicação da vacina no site da Prefeitura de Ribeirão Pires.