Guardas poderão atuar no comércio da cidade fora do expediente da Prefeitura

A Secretaria de Segurança Pública de Ribeirão Pires autorizou que os GCM (Guardas Civis Municipais) da cidade atuem fora do horário de expediente da Prefeitura fazendo a segurança do comércio da cidade.



O convênio assinado com a Aciarp (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires) formaliza a atividade complementar.



De acordo com as regras estabelecidas no acordo, os guardas só poderão atuar por um limite máximo de 80 horas mensais. "A medida garantirá o reforço da segurança por profissionais qualificados na cidade", informou a secretaria por meio de nota.



A assinatura ocorreu durante cerimônia que também marcou a passagem e ascensão do novo comando da Guarda Civil Municipal, agora sob a responsabilidade do GCM Sandro Torres Amante, que atua na instituição há 23 anos.



O comandante ocupa o lugar deixado pelo GCM Aparecido do Carmo Meira, nomeado como Inspetor da Guarda, responsável pelo Gabinete de Instrução, setor de qualificação, formação e treinamento de todo o efetivo.