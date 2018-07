Revendedoras fecham acordo contra o comércio ilegal de gás de cozinha

O Ministério Público, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e 20 revendedoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) assinaram termo de ajustamento de conduta

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a Agência Nacional de Petróleo (ANP), e vinte revendedores assinaram na última semana um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para tentar coibir a venda clandestina de gás de cozinha. No documento, os empresários se comprometem a não repassarem botijões de gás a empresas consideradas ilegais.



Segundo o MPDFT, o descumprimento do acordo, gera multa de R$10 mil por infração e o revendedor não irá mais receber novos botijões da ANP. "Ou seja, após ser flagrado vendendo o produto para revendedor não autorizado, a empresa não mais conseguirá adquirir o produto e fechará as portas", afirma o promotor de Justiça, Paulo Binicheski.



Além das punições, o Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo do Distrito Federal (Sindvargas), que também assinou o TAC, deverá suspender a filiação e comunicar a todos os sindicalizados da empresa sobre a suspensão do repasse do produto a revendedor não autorizado.