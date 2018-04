Revelação anima véspera de feriado com samba

Grupo, que iniciou a carreira em 1994, se apresenta no AutoBar

Esta segunda-feira (30), véspera de feriado, será regada de muito samba. O AutoBar, em Casa Forte na zona norte do Recife, promove uma festa com a banda carioca Revelação. A festa trará ainda as bandas Beleza Pura e Camisa 10.



Formada por David (voz), Mauro Júnior (banjo), Rogerinho (tantan), Sérgio Rufino (pandeiro) e Beto Lima (vilão), a banda, ao longo de 24 anos de estrada, coleciona clássicos como "Coração Radiante" e "Deixa Acontecer" e farão show com mais de duas horas de duração.



O Grupo Revelação iniciou sua carreira no ano de 1994 no subúrbio do Rio de Janeiro. Em 1999 o grupo foi contratado pela gravadora BMG Brasil, onde lançaram os álbuns Revelação e Virou Religião. Em fevereiro deste ano, foi lançado nas plataformas digitais o single "Me Socorre Aê (Ao Vivo)".



Os ingressos para a festa no AutoBar custam R$ 40, à venda antecipadamente pela Bilheteria Digital, lojas Figueiras e no local. Mais informações pelo telefone 99434-8986.