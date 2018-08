Retrospectiva de 30 anos de Boccara

Continuar a ler De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h. Informações: 3258-2750. Gratuito. Premiado internacionalmente e atuando em diversos ramos artísticos, Boccara estará presente na abertura para um bate-papo sobre arte visionária na pintura e na literatura.

Dezenas de quadros, desenhos e obras do artista Ernesto Giovanni Boccara estarão disponíveis para visitação a partir de sábado (4), das 14h às 20h, no espaço Rabeca Cultural, no distrito de Sousas.Trata-se de uma seleção de três décadas de trabalhos do egípcio que nasceu no Cairo, em 1948, e imigrou com a família para o Brasil em 1957.