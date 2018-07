Ressarcimento de fundo eleitoral por ficha suja pode ser inviável

Morosidade da Justiça no julgamentos dos recursos de candidatos ficha suja pode ser usada a favor dos políticos impugnados

O Ministério Público Eleitoral tenta barrar a possibilidade de candidatos ficha suja realizarem campanha custeada por recursos públicos. Em instrução normativa, o órgão afirmou que vai cobrar a devolução dos valores assim que confirmada a inelegibilidade dos políticos. No entanto, a medida é vista com dúvidas por parte de especialistas, que apontam obstáculos existentes no mecanismo da Justiça brasileira.



Promotores visam reforçar a fiscalização da lei nesta eleição, que é a primeira majoritária na qual está proibida a doação de empresas para a campanha. Desta forma, a maior parte dos recursos se dá pelo Fundo Partidário e Fundo Especial de Campanha, que sai dos cofres públicos. Neste caso, o valor voltaria para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), gestor da distribuição.



De acordo com o especialista Ademar Costa, do escritório Boaventura Turbay Advogados, a lei permite que políticos ficha suja registrem a candidatura, o que dificulta a normativa do MP. "O problema é que o [candidato] não pode ser apenado pelo exercício do direito dele", explica.



Ainda segundo Costa, após a condenação e registro do candidatura é que o TSE confirma a inelegibilidade, mas isso pode não ocorrer a tempo."O calendário eleitoral dá um marco final para a Justiça eleitoral julgar esse registro de candidatura, que é um prazo suficiente para que se substitua o nome do candidato na urna. Mas a Justiça muitas vezes não cumpre esse prazo", disse.



Pela lei, os partidos têm até 20 dias antes da eleição para trocar o nome. O professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, Walber de Moura Agra, concorda que existe permissão para o gasto na lei brasileira. "[O candidato] gasta porque a lei eleitoral permite que o candidato impugnado pode exercer todas as prerrogativas e atos de campanha", disse.



Moura ainda acredita que o impedimento de doação de empresa privada pode vir a ser repensado. " [Os legisladores] realmente acham uma campanha para deputado vai custar R$1,5 milhão? Que o valor de São Paulo é o mesmo de Rondônia? Que o poder econômico não vai mais tentar o poder político?" questiona.



O montante total do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para este ano é de R$1,7 bilhões, dividido entre os partidos