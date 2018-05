Reservatório de Santa Maria deve atingir limite mínimo em novembro

Racionamento de água no Distrito Federal encerra no próximo dia 15 de junho

O governo do Distrito Federal divulgou nesta quarta-feira (30) a nova previsão de volume útil do reservatório de Santa Maria para o período de maio a dezembro. A partir de agora, a previsão da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) é que o reservatório atinja o limite mínimo de 30,3% em novembro.

De acordo com o governo, a Adasa fará o acompanhamento das previsões climáticas, do nível do reservatório e das vazões dos principais afluentes do Reservatório de Santa Maria (Milho Cozido, Vargem Grande e Santa Maria). Já a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), analisará o cumprimento da curva de referência, por meio de reuniões mensais.

Caberá à Caesb operar os sistemas de abastecimento do Descoberto e do Santa Maria-Torto com o objetivo de resguardar ao máximo o volume útil do Reservatório de Santa Maria.

Racionamento

O racionamento de água para a população do Distrito Federal irá acabar no dia 15 de junho. De acordo com o governador Rodrigo Rollemberg (PSB), a data escolhida garante segurança hídrica para a população. A expectativa do GDF é de que até novembro, período em que a estiagem acaba, a barragem do Descoberto permaneça com 21,9% da capacidade total. O Descoberto abastece 61% da população do Distrito Federal.