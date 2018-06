Renda do Mané não paga nem 5% do que é gasto com manutenção do estádio

Em 2018, o GDF já gastou 3,5 milhões com os custos do estádio, porém só arrecadou R$ 153 mil com aluguel da arena

Inaugurado em meados de 2013 para receber a abertura da Copa da Confederações e sete jogos da Copa do Mundo do Brasil, o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha vem ao longo destes anos acumulando prejuízos. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, o caixa arrecado com aluguel do espaço para feiras, shows e jogos não cobriu nem 5% do que é gasto com a manutenção da arena.



De janeiro até maio deste ano, o governo do Distrito Federal já desembolsou R$ 3,5 milhões para custear os gastos como energia, limpeza, água e manutenção do estádio - cerca de R$ 700 mil por mês. Porém, durante o período, só foi arrecadado pouco mais de R$ 153 mil com aluguel do espaço para shows, feiras, festas e jogos.



Pelas regras de aluguel, em partidas de futebol o governo recebe dos times 15% do valor arrecadado com a bilheteria, porém em cinco meses a arena recebeu apenas 10 jogos. Uma média de duas partidas por mês.



No ano passado, por exemplo, o estádio chegou a ficar nove meses sem receber nenhuma partida oficial. Já no primeiro jogo deste ano, entre Brasiliense e Real, o público pagante foi de apenas 988 pessoas. Com uma média de R$ 20 por ingresso, o GDF teria recebido menos de R$ 3 mil pelo aluguel deste evento.



Tentando se livrar deste prejuízo mensal, o GDF tenta desde 2016 passar a arena para a iniciativa privada. Porém, o processo se esbarrou em imbróglios jurídicos. Atualmente, o Executivo afirmou que espera a liberação por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para finalizar toda a concessão.



Ao Destak, a secretaria de Turismo informou que apenas uma empresa teve interesse em assumir o projeto denominado de Arena Plex. Se for a vencedora, o consórcio Capital Live, formado pelas empresas Amsterdam Arena e a RNGD, deverão administrar o complexo composto pelo Estádio Nacional, o Ginásio Nilson Nelson, o Complexo Aquático Claudio Coutinho.



O GDF estima arrecadar R$ 5 milhões por ano com a concessão, além de 5% do que for arrecado com a bilheteria dos eventos realizados na arena. O consórcio deverá ainda investir em infraestrutura, manutenção e urbanização de todo o complexo.



Como contrapartida, o consórcio vencedor poderá explorar durante 35 anos o aluguel dos espaços disponíveis em torno do estádio. Se for a vencedora, a Capital Live já afirmou que o futebol não será uma das prioridades do Mané Garrincha.

"Vamos aproveitar a estrutura do estádio para levar shows ao DF. Evento esportivo não será a principal fonte de renda", disse o líder do consórcio, Richard Dubois.