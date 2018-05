Transporte de pacientes estará suspenso no fim de semana

Veículos que transportam os moradores para fazer exames médicos não funcionará por conta da crise do combustível

O transporte de munícipes para fazer exames médicos de São Caetano estará suspenso durante este fim de semana. De acordo com a administração, a medida foi tomada devido à crise no abastecimento de combustível.



Em nota oficial, o governo disse nesta sexta-feira (25) que a coleta de lixo, Cata-Treco e o atendimento de emergências pelo SOS Cidadão 156 funcionarão normalmente até domingo (27).



A prefeitura também informou que conta com combustível para que o transporte coletivo funcione normalmente até quarta-feira (30).



Outros serviços como distribuição de medicamentos na rede básica e ônibus da educação estarão com o funcionamento normal.



A merenda nas escolas também está em situação normal, podendo haver alguma alteração no cardápio, dependendo do abastecimento de alimentos.