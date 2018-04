Relatório revela aumento de tiroteios e chacinas na intervenção

O Observatório da Intervenção divulgou, nesta quinta (26), números sobre segurança pública nos últimos dois meses, com a presença dos militares no Rio. Com base em dados do aplicativo Fogo Cruzado, o documento mostra que o número de tiroteios passou de 1.299 para 1.502, após a medida assinada pelo presidente Michel Temer, no dia 16 de janeiro. A apresentação, elaborada pelo Cesec (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania), conta com informações obtidas através do ISP (Instituto de Segurança Pública) e de aplicativos de monitoramento da violência urbana, além da participação de entidades da sociedade civil ligadas à temática.

Coordenadora do Cesec, a cientista social Silvia Ramos criticou a atuação dos militares no Rio de Janeiro. Para a pesquisadora, a implantação da medida tem caráter político, e não em relação a índices de violência no Estado.

"A intervenção aconteceu após um Carnaval visto como caótico. Já tivemos problemas de violência muito maiores no Rio e em outros Estados. O que aconteceu agora é que havia uma MP (medida provisória) que não conseguiria ser aprovada. Por questão política, pela agenda do Planalto, decidem colocá-la em vigor. Não foi pela violência. Nesse momento, a intervenção é isso: não tem programa, não sabemos o planejamento, metas a serem atingidas e quanto será gasto, em termos de dinheiro, pessoas e vidas", disse.

O relatório também levantou dados de 70 operações da intervenção no Rio, contabilizando 294 mortos, 193 feridos e 12 chacinas com 52 vítimas. Silvia chamou atenção para o número de assassinatos de grupos de pessoas, relembrando o caso da Rocinha, quando oito jovens foram mortos durante um baile funk na comunidade.

"Nenhum policial entra na favela, mata oito e não se fala mais nisso. Não sai nem notícia. A [chefia da] intervenção sabe disso. A polícia está sob controle ou continua com a política de policial entrar em favela e fazer o que quer?", declarou.

Dados de uma pesquisa DataFolha, em parceira com o Fórum de Segurança Pública, mostra que 92% da população da cidade têm medo de ser atingido por bala perdida, ser ferido ou morto em assalto ou estar no meio de um tiroteio entre policiais e bandidos. A pesquisadora destacou que "nenhuma política de segurança vai ter sucesso, se não for baseada na redução de tiroteios, balas perdidas e redução de armas e munição". Completou, ainda, que a questão começa "pela PM, que não pode entrar em favela atirando".

Coordenadora de pesquisas da Anistia Internacional, Renata Neder declarou que a intervenção "não serve para proteger" e que "promove a militarização nas operações de segurança pública, o que é perigoso". Para ela, a medida "não reduziu a violência, é cara e trouxe violações aos direitos humanos".

O relatório conta com um mapa interativo sobre as operações, mostrando apreensões, prisões e mortes em cada ação, além de infográfico e um contador de gastos, que ainda não tem dados, já que o gabinete de intervenção não divulgou esses números. Todo o material está disponível pela internet . O objetivo é monitorar e documentar as ações da intervenção.

Além da zona sul

Uma questão bastante abordada foi o fato de as ações de segurança se concentrarem na zona sul do Rio. Silvia destacou que os índices de vários crimes, como roubo de carros, por exemplo, são bem maiores em municípios da Baixada do que em bairros da área mais nobre do Estado, onde a presença do policiamento e do patrulhamento de militares é mais constante. A pesquisadora afirmou que as áreas de presença de órgãos de segurança deveria ser realizada através de análises da mancha criminal.

Idealizadora do aplicativo "Fogo Cruzado", Cecilia Olliveira afirmou que a contribuição da própria população facilita a retirada dessas áreas da invisibilidade.

"Existe uma grande importância da produção de informações pela sociedade civil. Essas informações não eram sistematizadas. No ISP, os últimos dados sobre tiroteio são do primeiro trimestre de 2012. Disponibilizamos informações de lugares como Praça Seca e Belford Roxo, que vivem momentos muito delicados na questão da segurança. Mostramos que o Rio é mais que o outro lado do túnel", declarou.