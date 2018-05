Reitoria da UnB emite nota contra atos de ‘autoritarismo’

No Centro Acadêmico da Agronomia, vidros foram quebrados e paredes foram pichadas com ofensas aos alunos do curso.

Decretada por meio de assembleia geral na tarde desta quarta passada(02), a greve estudantil na Universidade de Brasília (UnB) tem gerado polêmicas. Em nota, a reitoria reiterou o compromisso com a democracia e a liberdade de expressão dos alunos.



A nota foi motivada por uma série de atos de vandalismo, como o ocorrido no Centro Acadêmico de Agronomia (CAAGRO), que foi depredado. Vidros foram quebrados e paredes foram pichadas com ofensas aos alunos do curso. Na manhã de ontem, alunos grevistas invadiram aulas de Engenharia e de Administração para tentar impedir o prosseguimento das mesmas.



No comunicado, a reitoria da UnB declarou seu repúdio aos atos de autoritarismo que estão ocorrendo pelo campus Darcy Ribeiro na Asa Norte, a fim de impedir as aulas. A reitoria declarou ainda que as medida cabíveis serão tomadas para garantir a continuação das atividades acadêmicas.