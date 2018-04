Reitoria da UnB é ocupada por manifestantes

Grupo quer reunião para debater orçamento da universidade

Um grupo de estudantes ocupou a reitoria da Universidade de Brasília (UnB) nesta quinta-feira (12) para pedir uma reunião coma direção da instituição. Os estudantes estavam reunidos no Instituto Central de Ciências (ICC) do campus Darcy Ribeiro, o principal da universidade, desde a manhã.



Os alunos querem ter acesso ao orçamento da universidade, que enfrenta uma das piores crises da sua história. Esta semana, depois de entrar em confronto com a Polícia Militar durante um protesto em frente ao Ministério da Educação e ocupar o prédio da Fundação Nacional de (FNDE), os estudantes solicitaram que fosse agendada uma reunião com a reitoria para discutir as finanças da instituição.



Segundo a universidade, a reitora não está em Brasília e a reunião poderia ser marcada para a próxima segunda-feira (16). Em assembleia, os universitários decidiram que deverão ficar no local até lá. A segurança da UnB afirmou que está vendo a possibilidade de entregar as chaves para os estudantes que estão nos corredores do prédio.