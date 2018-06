Reintegração de posse remove 400 famílias de terreno

Cerca de 400 famílias da ocupação Novo Recife, instalada há cerca de quatro meses em um terreno localizado na avenida Recife, no bairro de Areias, Zona Oeste da capital pernambucana, foram retiradas do local, nesta quinta-feira (28). Em protesto contra a reintegração de posse, moradores queimaram pneus no meio da via.





Os bombeiros foram acionados para apagar as chamas e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) enviou agentes ao local para controlar o trânsito, que ficou complicado. Uma equipe da PM permaneceu no local para prestar apoio.



Por meio de nota, a rede Walmart esclareceu que todo o processo de reintegração de posse foi planejado, liderado e executado pelas autoridades públicas, após decisão favorável da Justiça. A empresa informou, ainda, que manterá uma equipe de segurança privada para garantir a propriedade particular após a ação.

De acordo com oficiais de justiça que participam da ação, a ordem de desocupação foi expedida no mês de março deste ano e os moradores deveriam ter deixado o local em abril, o que não aconteceu. Ainda de acordo com os oficiais de justiça, as famílias foram informadas sobre a desocupação programada para esta quinta-feira.A área pertence à rede de supermercados Walmart, que tem uma unidade em funcionamento nas proximidades.Segundo a Polícia Militar (PM), algumas famílias resistiram ao processo de reintegração e foi necessário o uso de spray de pimenta para dispersar a movimentação. Um homem chegou a ser detido.