Região recebe roda-gigante de 26 metros

Atração ficará em Santo André até o dia 3 de junho

Uma roda-gigante de 26 metros de altura é uma opção de atração para os moradores do ABC. O brinquedo está aberto ao público até 3 de junho, em Santo André.



O equipamento, fabricado na Itália, está instalado no estacionamento do Grand Plaza Shopping e conta com um sistema de iluminação com lâmpadas LED que produzem mais de 50 sequências diferentes de show de luzes e cores.



Equipado com gôndolas iluminadas, a roda-gigante conta com dispositivos de proteção, entre eles, anemômetro (instrumento que mede a velocidade e a direção do vento), e travas específicas para crianças.



O brinquedo funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 17 h, e sábados, domingos e feriados, a partir das 14 h. O valor do ingresso varia entre R$ 10 (de segunda a quinta-feira (exceto feriados) a R$ 15 (sextas, sábados, domingos e feriados) e dá direito a sete voltas, sendo seis contínuas e uma intermitente, para realização de embarque e desembarque.



Os ingressos são válidos somente para o dia da compra. Crianças de até 2 anos e 11 meses, acompanhada de adulto pagante, não pagam.



O Grand Plaza Shopping fica na avenida Industrial, 600, no bairro Jardim, em Santo André. Mais informações pelo telefone (11) 4437-5000.