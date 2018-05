Região do Entorno ganha mais 10 municípios

O Senado aprovou nesta terça-feira (22) a inclusão de 10 novos municípios à Região do Entorno do Distrito Federal. O texto segue agora para sanção do presidente da República Michel Temer.

A área é composta atualmente por 22 municípios, e será ampliada para contar com mais dez cidades goianas e duas mineiras. São elas: Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São João d’Aliança, Simolândia e Vila Propício, além de Arinos e Cabeceira Grande, em Minas Gerais.

De acordo com o relator do texto, senador Hélio José (PROS-DF), as deficiências de infraestrutura das cidades próximas a Brasília, que registram problemas socioeconômicos, são motivadas pelo fato de a região ser dependente da "força econômica do DF".