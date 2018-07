Refugiados são isentos de taxa de revalidação de diploma

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) promulgou uma lei estabelecendo que refugiados ficarão isentos de taxas para revalidação de diplomas nas universidades estaduais. A lei, de autoria do deputado Wanderson Nogueira (PSol), vai valer tanto para cursos de graduação quanto para os de pós-graduação.

"Para ter validade nacional, um diploma de Ensino Superior expedido por instituição estrangeira deve ser revalidado por uma universidade pública brasileira. Porém, esse processo tem um custo muito alto. Às vezes, vem alguém de um país da África, da América Latina ou da Síria, por exemplo, com um conhecimento vasto, com formação, e por não obter a revalidação do diploma, não consegue colocação no mercado de trabalho", argumentou o autor.

Os refugiados precisam ter sua condição reconhecida no Brasil. Eles acabam fugindo de seus países de origem por serem perseguidos ou ter seus direitos violados por motivos diversos como raça, religião ou grupo social.