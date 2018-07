Rede volta a integrar base do PSB e irá apoiar Rollemberg

Oito meses depois de virar oposição, partido liderado pelo distrital Chico Leite voltará a compor o palanque do atual gestor do DF

O partido Rede Sustentabilidade afirmou que irá apoiar o projeto de reeleição do atual governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg, do PSB. Para reforçar a base do socialista, a comitiva da Rede elencou seis prioridades que devem ser incorporadas ao plano de governo do PSB.



A decisão de apoiar Rollemberg no projeto de reeleição marca um retorno da Rede a base do atual governador. Em novembro do ano passado, a sigla rompeu com o Executivo e entregou os cargos que haviam sido destinados a seus filiados na Secretaria do Meio Ambiente, no Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e na Administração Regional do Lago Norte.



Na época, a decisão de passar a ser oposição ao governo de Rollemberg não foi unânime entre todos os filiados ao partido, porém entre os defensores do rompimento estava o deputado distrital Chico Leite. Mas agora, ao lado de Rollemberg, Leite anunciou sua candidatura ao Senado.



Além da Rede, Rollemberg já ganhou o apoio do Partido Verde (PV) e, por enquanto, garantiu cerca de 48 segundos de tempo na propaganda eleitoral de rádio e TV. Para encorpar a coligação, o socialista busca agora o apoio de outras siglas, como PDT, Podemos e Solidariedade.