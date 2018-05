Rede privada de hospitais fretou aviões para trazer insumos ao DF

Com a greve dos caminhoneiros, unidades estão dotando medidas preventivas, como o cancelamento de atendimentos não urgentes

A rede privada de hospitais do Distrito Federal também já trabalha com a falta de alguns produtos hospitalares. Alguns fretaram avião e contrataram veículos particulares à gás para a compra de materiais.



Outros estão acompanhando os estoques atentamente ou adotando medidas preventivas, como o cancelamento de atendimentos não urgentes. As instituições informam que reuniões são feitas diariamente. Vários comitês foram acionados para uma eventual crise mais grave de abastecimento.



O Hospital Brasília afirmou que está trabalhando com plano de contingenciamento – com atenção detalhada sobre todos os materiais utilizados. Reuniões são feitas diariamente e, por enquanto, todos os serviços estão mantidos, inclusive os transplantes.



A unidade informou que, nessas reuniões, é feito todo o levantamento do material utilizado no hospital e esse dado é confrontado com as cirurgias marcadas e demandas de novos pacientes.



"Chegamos a fretar um avião para buscar medicamentos. Gases medicinais como o oxigênio estão chegando, mas não o gás de cozinha, que parou na estrada. Fizemos compras emergenciais de medicamentos que antes vinham de outros Estados", afirmou.