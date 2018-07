Rede municipal do Recife retoma as aulas nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (25), os mais de 90 mil estudantes matriculados na rede de ensino do Recife voltam às aulas nas 309 unidades da capital. De férias desde o dia 6 de julho, os estudantes retomarão as aulas com duas novidades: implantação de clubes de rádio e cinema em 89 escolas e implantação do programa Brinqueducar nas salas de recursos multifuncionais de 120 unidades de ensino, espaços destinados a estudantes com deficiência, transtorno do espectro do autismo e transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades.





No total, cada escola irá receber 44 itens do Brinqueducar como varal de letras, alfabeto em libras, linha de atividades corporais, conjunto de aramados, dominó tátil de textura, jogos de memória tátil, instrumentos musicais de brinquedo, especial: número e quantidade, bola e rolo de Bobath.



Clubes de rádio e cinema

Lançados em julho, os Clubes de Rádio e Cinema passam a funcionar a pleno vapor na rede a partir de agosto. No total, a prefeitura investiu R$ 856 mil Reais em equipamentos para Clubes de Rádio e de Cinema em 89 escolas da rede municipal de ensino.



A iniciativa irá contemplar mais de 25 mil estudantes e incluem kits com projetores, notebooks, modems, classmates (notebook voltado para educação), caixas de som, amplificadores e microfones. No total, foram distribuídos 77 kits destinados a Clubes de Cinema e outros 27 para os Clubes de Rádio.

Nos últimos cinco anos, a rede municipal de ensino do Recife registrou um aumento de 27,5% no número de matrículas de estudantes com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, com um salto de 2.661 deles registrados em 2012 contra 3.392 matriculados em 2017.Nas salas de recursos multifuncionais, os estudantes são acompanhados por professores especializados e têm acesso a ferramentas inclusivas como tablets com o software Livox, que facilita a comunicação, além de teclados TiX, destinados a crianças e jovens como dificuldades motoras.