Recuperação de potiguar atacado por tubarão surpreende médicos

Porte físico do banhista foi um diferencial na sua recuperação. Paciente tem quadro de saúde estável e não apresenta nenhum tipo de infecção

A equipe médica do Hospital da Restauração (HR), no Derby, centro do Recife, se disse surpresa com a evolução do quadro de saúde do potiguar Pablo Diego Inácio de Melo, 34, vítima de um ataque de tubarão da espécie tigre na praia de Piedade, em Jaboatão, no dia 15 de abril. Segundo os médicos, o porte físico do banhista foi um diferencial na sua recuperação.



O paciente saiu da UTI há quatro dias e permanece na enfermaria do HR. O potiguar foi mordido em três locais diferentes: nos dois braços e na perna direita. Em decorrência dos traumas, o Pablo teve a perna direita amputada na altura abaixo do joelho e a mão direita amputada. O braço esquerdo também ficou ferido.



Nesta quinta-feira (17), durante coletiva de imprensa, o cirurgião vascular da unidade Adérsio Pereira, disse que o banhista passou por seis cirurgias ao total, mas tem quadro de saúde estável e não apresenta nenhum tipo de infecção. O paciente está consciente, conversando e se alimentando normalmente.



Devido ás sequelas, a preocupação agora é a recuperação ortopédica. Pablo aguarda a cicatrização completa do braço esquerdo e já recebeu liberação para iniciar a fisioterapia no braço direito e na perna direita, além de se adaptar às próteses para o membro superior direito e o membro inferior direito.



Pereira, que trabalhou na recuperação de outras quatro vítimas de ataques de tubarão, admitiu que o caso de Inácio de Melo foi atípico. "Geralmente recebemos ocorrências com apenas um membro prejudicado. Desta vez, foram três, uma espécie de recorde. Tivemos a prova que o dono do mar é o animal marinho", comentou.



Houve ainda o receio da equipe médica em relação a infecções. "A boca do tubarão tem vermes atípicos para nós, próprios da flora marinha. Isso foi um temor. Pablo conseguiu superar com antibióticos de última geração e, até o momento, ele não apresenta nenhum sinal de infecção", explicou o cirurgião vascular.



Ainda de acordo com o médico, o paciente está confiante e com a autoestima elevada. "Ele já está até fazendo planos. Isso ajudou muito na recuperação dele. Ele teve um prognóstico bom. Passou por risco de vida e agora está bem", explicou o médico. A alta de Pablo Diego Inácio de Melo deve ocorrer dentro de 15 dias.



Histórico

Em Pernambuco, a contagem de incidentes com tubarão começou a ser feita pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) em 1992, quando os casos passaram a ser mais recorrentes no Estado. Desde então, foram registrados 64 casos, entre eles 24 mortes.