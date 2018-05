Reconstituição da morte de Marielle dura mais de cinco horas

A reconstituição das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes começou no fim da noite da última quinta (10) e só terminou às 4h da madrugada desta sexta (11), durando cerca de cinco horas. Quatro testemunhas do crime participaram da ação, que contou com disparos reais de rajadas de submetralhadora.Militares do Exército auxiliaram na preparação da área. As ruas no entorno do local do crime, no Estácio, ficaram fechadas desde as 20h de quinta e só foram reabertas às 5h30 desta sexta. A área foi cercada com lonas pretas para proteção das testemunhas do assassinato.A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no dia 14 de março, no Estácio, Centro do Rio. O crime aconteceu quando a parlamentar voltava de um evento na Lapa, também na região central.