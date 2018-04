Recife testa 1ª área de proteção ao ciclista na Via Mangue

Iniciativa visa permitir que grupos de atletas realizem treinamentos no espaço público com mais segurança viária, das 4h às 6h

A partir deste sábado (14), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife iniciam testes para criação da primeira Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC), na pista oeste da Via Mangue, sentido cidade/subúrbio, na zona sul da cidade.



O projeto consiste em interditar os cerca de 4,5 km extensão da via para a circulação de veículos das 4h às 8h com o objetivo de garantir um espaço seguro para ser utilizado para treino de grandes grupos de ciclistas e triatletas. O período de teste ainda acontecerá nos sábados 21 e 28 de abril. Após esses três dias, a CTTU vai avaliar a experiência e, caso seja bem sucedida, poderá tornar a APCC permanente nos dias úteis, nos horários de 4h às 6h.



Nos horários de interdição da pista oeste da Via Mangue, o condutor que deseja acessar as vias do entorno da comunidade Jardim Beira Rio deverá seguir pela avenida Herculano Bandeira e girar à direita na rua Arquiteto Augusto Reinado. Já os condutores que pretendem acessar os demais bairros da Zona Sul da cidade deverão utilizar a avenida Domingos Ferreira.



De acordo com o gerente geral de Operação e Fiscalização da CTTU, Fabiano Ferraz, a ação será realizada principalmente com o intuito de garantir a segurança viária dos atletas. "O dia e horário para os testes serem realizados não vão comprometer a mobilidade da área, uma vez que o volume de veículos neste momento é bastante reduzido no sentido cidade/subúrbio".



Ele diz ainda que a rota alternativa a este caminho também é bastante conhecida pela população. "Dessa forma, vamos destacar efetivo especial para realizar a operação e garantir que os ciclistas utilizem a área com mais conforto e sem risco de acidentes de trânsito", afirmou.