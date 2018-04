A partir do segundo semestre deste ano, Recife terá voo direto para Santiago, capital do Chile. O anúncio foi feito nesta terça-feira (3), pelo governo de Pernambuco. A previsão é de que a operação, feita pela Gol Linhas Aéreas, tenha início em 3 de novembro, com frequência semanal dos voos partindo da capital pernambucana.





Com o acréscimo de Santiago, o Estado passa a ter voos diretos para 16 destinos internacionais. Entre eles estão capitais da América do Sul como Montevidéu, Bogotá e Buenos Aires, além de outras cidades turísticas sul-americanas como Córdoba e Rosário, na Argentina.



Intercâmbio

Na ocasião, a Gol também anunciou o apoio ao Ganhe o Mundo, programa que oferece intercâmbio a alunos da rede estadual. A companhia aérea vai disponibilizar 22 bilhetes para estudantes com destino a Montevidéu, no Uruguai, e 225 bilhetes para Buenos Aires, capital da Argentina.

O voo terá uma frequência saindo aos sábados. A partida do Recife será às 14h55 e a aeronave aterrissa em Santiago às 21h15, horário local. A nova rota será operada por um Boeing 737, com capacidade para 186 passageiros. A rota passa, inclusive, pela Cordilheira dos Andes. Em 2017, Pernambuco recebeu mais de 5,8 mil turistas chilenos.O diretor de Relações Institucionais da Gol, Cláudio Borges, destacou a posição de Pernambuco na comparação com outros Estados brasileiros em número de conexões diretas para rotas internacionais. O Estado fica atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. "Mais do que ligar duas capitais esse voo é porta de entrada do Pacífico ao Estado. Ele abre para Pernambuco a possibilidade de, além de turismo, fazer negócios com toda a região do Pacífico".