Recife terá primeira clínica de saúde sexual para homens

Localizada na Soledade, Centro, unidade oferece testes e acompanhamento gratuitos para doenças sexualmente transmissíveis

Nesta segunda-feira (14), será inaugurada no Recife a Clínica do Homem, na rua Osvaldo Cruz, Soledade, Centro, que terá como enfoque a saúde sexual e preventiva para os homens. O espaço é de responsabilidade da Aids Healthcare Foundation (AHF), considerada a maior fundação na luta contra a Aids do mundo e atuante no Brasil desde 2013.



Os serviços serão gratuitos, sem necessidade de agendamento e com garantia de confidencialidade. A estratégia da AHF é oferecer o teste para o HIV e garantir o início de tratamento em um menor tempo possível. Para isso, vai disponibilizar testes rápidos para o HIV, sífilis e hepatites B e C, além de acompanhamento para os casos dos reagentes.



Com ação nas regiões Sudeste e Norte, a abertura da Clínica do Homem em Pernambuco irá se somar à estratégia da fundação de prevenção da doença e de promoção da qualidade de vida dos portadores do vírus no Brasil, onde cerca de 866 mil pessoas viviam com HIV/Aids em 2017, segundo dados do Ministério da Saúde. Dessas, cerca de 135 mil pessoas não sabiam que estavam infectadas.



Por isso a importância do atendimento oferecido gratuitamente pela Clínica do Homem. "O Brasil hoje tem uma das maiores coberturas de tratamento antirretroviral, com cerca de 64% das pessoas com HIV recebendo o tratamento, mas isso não é o suficiente se queremos alcançar o fim da epidemia. Muitas pessoas ainda não conhecem seu estado sorológico, outras nunca fizeram o teste para detectar se vivem ou não com o vírus", explica Roberto de Jesus, ativista e gerente de Prevenção, Testagem e Advocacy da AHF.