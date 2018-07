Recife tem novos postos volantes de vacinação contra gripe

Profissionais da Secretaria de Saúde também estão realizando busca ativa das crianças entre seis meses e menores de cinco anos nas comunidades

Nestes sábado (7) e domingo (8), a Prefeitura do Recife montará postos volantes em locais estratégicos da cidade para vacinação, contra gripe, de crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. A lista completa pode ser conferida no site da prefeitura. A ação tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal desse grupo prioritário, que atualmente está em 82,69%. Na última semana, somente nos postos volantes, foram aplicadas cerca de 750 doses.



Até a sexta-feira (6), a vacinação segue até o meio-dia nas cerca de 170 unidades da Secretaria de Saúde, para crianças entre cinco e menores de dez anos e adultos a partir dos 50 anos. Além disso, os profissionais da rede municipal intensificaram nas comunidades a busca ativa de crianças que ainda não foram imunizadas.



Na capital pernambucana, mais de 372 mil doses já foram aplicadas, ultrapassando a meta (90%) estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS). Mas o número de crianças dentro da faixa etária preconizada pelo MS ainda está abaixo do ideal.



O público-alvo da campanha é formado ainda pelas pessoas com mais de 60 anos (100%), gestantes (100%), puéperas (100%), trabalhadores de saúde (96%) e professores das redes pública e privada de ensino (100%).



Além deles, pessoas de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (comorbidades, quando há duas ou mais doenças simultâneas) também precisam ser imunizados.