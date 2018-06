Recife tem mais de 50 apresentações no domingo de São João

O Sítio Trindade e os arraiais de bairro têm mais uma noite de festejos juninos gratuitos, com muito forró e manifestações culturais

Para celebrar o padroeiro do forró, um dos mais populares e adorados santos do Nordeste, a Prefeitura do Recife promove, na noite deste domingo (24), dez shows no maior arraial da capital, o Sítio Trindade, em Casa Amarela, e mais 49 apresentações em diversos outros bairros da cidade, como Barro, Bongi, Campo Grande, Cordeiro, Ibura, Lagoa do Araçá e Totó.



O palco principal do Sítio Trindade vai ferver com atrações que costumam arrastar muita gente. A partir das 19h, Luizinho Serra se apresenta, seguido por Alcymar Monteiro, Maciel Melo e Nando Cordel. No palco Sala de Reboco, a festa começa mais cedo.



A partir das 18h, os forrozeiros vão dançar ao som de Trio de Forró Corisco do Sertão, Antônio Paulino, Ronaldo do Acordeon, Seu Januário Vou Voltar e Toinho do Baião. Quem vai fechar a noite é Mevinha Queiroga.



Para quem quer curtir a noite de São João sem ter que ir para muito longe de casa, os Arraiais de Bairro montados pela prefeitura espalham festa para todo lado, com atrações como Família Salustiano e Rabeca Encantada, Caju & Castanha, Faringes da Paixão, Nádia Maia, Cezzinha, Dudu do Acordeon, Azulão e Orquestra Contemporânea de Olinda. A programação completa pode ser vista no site https://bit.ly/2tn1pX3.