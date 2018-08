Recife tem cerca de 170 postos para vacinação contra polio e sarampo

O secretário ainda lembra os pais ou responsáveis para, no dia da vacinação, levar a caderneta de imunização das crianças, para o profissional avaliar e fazer o esquema necessário. Durante a campanha, crianças que nunca foram vacinadas contra pólio, deverão receber uma dose da vacina injetável; as que já tomaram alguma dose da injetável, devem tomar a vacina oral (gotinha).



Em relação à tríplice viral, as crianças que nunca foram imunizadas, devem receber uma dose e agendar a próxima; crianças que já tomaram alguma dose desta vacina, há mais de 30 dias, devem receber outra; aquelas que tomaram alguma dose, há menos de 30 dias, devem prosseguir com o agendamento conforme o calendário.

Começa, nesta segunda-feira (6), a Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite e Sarampo. No Recife, cerca de 170 postos (unidades de saúde da família, incluindo as Upinhas, unidades básicas tradicionais e policlínicas) da prefeitura ofertarão as doses, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Na capital pernambucana, a meta é imunizar pelo menos 95% das 80.028 crianças com idade entre um e menos de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) – independentemente da situação vacinal. O Dia D será realizado no dia 18 de agosto. A campanha terminará em 31 de agosto."Devem ser vacinadas todas as crianças dentro da faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde, porque o objetivo é reduzir o risco de reintrodução dessas doenças. Não há circulação do vírus do sarampo na nossa região, nem o da pólio no Brasil, mas não podemos descuidar", explica o secretário municipal de Saúde, Jailson Correia.