Recife tem alerta para chuvas fortes

A Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) emitiu, no fim da tarde desta quarta-feira (9), um aviso indicando a probabilidade de chuvas com intensidade moderada a forte no Recife. O alerta é válido até quinta-feira (10).



Na capital, a orientação da Defesa Civil aos moradores de áreas de risco é sair dos imóveis e procurar abrigo em locais seguros. O órgão mantém um plantão permanente de 24 horas, podendo ser acionada pelo telefone 0800 081 3400. A ligação é gratuita.



O alerta é válido ainda para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata (Norte e Sul) do estado.