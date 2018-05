Recife recebe projeto para reduzir proliferação do Aedes aegypti

Engajar a população de Recife na luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti é o principal objetivo do projeto Aetrapp, desenvolvido pelo WWF-Brasil, que chegou à capital nordestina neste mês, ainda em fase piloto. O aplicativo promove o monitoramento cidadão de focos do Aedes, principal transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika, e que está sendo testada em parceria com o INCITI e a Prefeitura do Recife. Premiado pelo Desafio de Impacto Social Google 2016, o Aetrapp promove o protagonismo do comunitário no monitoramento da proliferação do mosquito.









"Após dois anos e meio de muito trabalho, e muita gente envolvida no desenvolvimento, o saldo tem sido muito positivo. Conseguimos desenvolver um produto maduro e que pode trazer resultados significativos para a população local. É um procedimento inédito. Nunca houve nenhuma ferramenta que possibilitasse o engajamento da comunidade no monitoramento do Aedes como o Aetrapp faz", explica Oda.



Como parte das atividades do projeto, uma equipe de facilitadores do projeto tem ministrado oficinas que abordam a construção da armadilha para atrair o mosquito, apresentam o aplicativo e informações importantes para garantir a eficácia do monitoramento dos ovos. A construção da armadilha é de simples execução e tem utilizado garrafas pets adquiridas na Cooperativa de Catadores Profissionais do Recife (PRORECIFE).



Até o momento, as oficinas passaram pelas escolas Fazer Crescer, Padre João Barbalho, Colégio Vera Cruz, Escola de Referência João Vidal, Centro de Apoio Divino Amor, e pela ONG Casarão das Artes e pelo Centro de Reabilitação e Valorização da Criança. Agentes de saúde também passaram pelo treinamento com o AeTrapp. A próxima etapa, após o piloto, envolve a avaliação dos resultados com os parceiros, realização de ajustes, se necessário, e a definição de estratégias de disseminação.







Iscas têm baixo custo e são feitas com garrafas pets

Com o projeto, o cidadão é incentivado a construir e manter em sua casa uma armadilha adaptada para o mosquito depositar seus ovos, chamada de aetrampa. As armadilhas são uma adaptação das chamadas ovitrampas, uma tecnologia já consolidada, mas restrita a agentes de saúde.



São iscas simples, de baixo custo, que consistem em vasos feitos a partir de garrafas PET de dois litros, preenchidos com água, onde uma paleta de papel é parcialmente mergulhada, servindo de depósito de ovos pelas fêmeas de mosquitos Aedes.



A ferramenta possibilita a comparação da presença dos mosquitos em diferentes localidades e a dinâmica populacional nos locais onde for instalada. Os resultados da análise podem ser usados no planejamento de operações da vigilância e do controle do vetor.



Pelo aplicativo, o cidadão poderá tirar fotos semanais das paletas, que são automaticamente enviadas para um servidor onde a contagem automática dos ovos é feita por um algoritmo desenvolvido pelo time de desenvolvedores do projeto.



Os moradores das Graças, Morro da Conceição, Bairro do Recife e arredores podem ajudar nessa fase de testes do Aetrapp. Quem tiver interesse em participar da fase experimental do projeto é só entrar em contato pelo e-mail aetrapp.comunicacao@gmail.com a quarta-feira (9). O único custo é com o material para a construção das armadilhas (papel para pintura com aquarela, garrafa pet, fita isolante, clips e filtro para café). Estão sendo fornecidos os materiais para os participantes das oficinas. Caso algum voluntário não tenha condições de comprar o material, o WWF-Brasil disponibiliza.

O projeto está em fase experimental de campo, em que se pretende engajar moradores de três bairros: Graças, Morro da Conceição e Bairro do Recife. Inicialmente, foram priorizadas visitas às escolas locais para envolver os mais jovens no tema e, consequentemente, chegar até a casa dos pais, amigos e vizinhos. A previsão é que esse trabalho inicial levante 200 cidadãos engajados com o projeto.De acordo com o coordenador de Ciência e Tecnologia do projeto, Oda Scatolini, Recife é a segunda cidade que recebe o Aetrapp. A primeira foi Rio Branco (AC), que proporcionou inúmeros aprendizados e melhorias no aplicativo. O piloto vair durar seis semanas, com término previsto para meados de junho.Posteriormente, os colaboradores poderão contribuir por tempo indefinido, enviando amostras semanalmente e mantendo o mapa sempre atualizado.