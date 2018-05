Recife recebe 20ª festa de frei Damião

Começa nesta quinta-feira (24) a 20ª Festa de Frei Damião. A programação tem início às 19h, com celebração de uma missa na igreja Nossa Senhora do Rosário do Pina, zona sul do Recife. A festa será realizada até o domingo (27) e contará com a presença do padre Antonio Maria.





A festa também celebrará o processo de beatificação de frei Damião, que teve início em 2003, quando os materiais dos milagres começaram a ser coletados oficialmente. Em 2012, os documentos elaborados pela Arquidiocese de Olinda e Recife foram enviados ao Vaticano para serem analisados.



Em fevereiro deste ano, o processo de beatificação de Frei Damião foi aprovado pela Comissão dos Cardeais em Roma, na Itália, conforme postulador da causa, Frei Jociel Gomes. O resultado desta nova etapa deve ser divulgado em cinco meses.



Mobilidade

O trânsito na avenida Domingos Ferreira não será alterado por conta da festa e que os fiéis que optarem por ir de carro, poderão estacionar no antigo Aeroclube. Durante todos os dias de celebração, serão entre 450 e 500 policiais militares ajudando na segurança. Agentes estarão ajudando desde a orla de Boa Viagem até o convento, passando pela avenida Domingos Ferreira.

De acordo com frei Thiago Santos, guardião do convento dos Capuchinhos, entre 90 e 100 mil romeiros de vários locais, principalmente do Nordeste, devem participar da festa, que acontecerá, principalmente, no Convento São Félix de Cantalice, no bairro do Pina.Este ano, quando se comemoram os 21 anos de morte do frade, haverá uma caminhada em direção ao Convento de São Felix com bênção do Santíssimo Sacramento, missas, confissões, Benção de Felix, entre outras celebrações.