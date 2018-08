Recife realiza ações em alusão ao aleitamento materno

Outro equipamento da prefeitura no qual haverá muitas atividades neste Agosto Dourado é o Hospital da Mulher do Recife, na Zona Oeste. Nos dias 9, 16 e 23, a unidade vai receber o Palhaçoterapia, projeto da Universidade de Pernambuco (UPE). Por meio de atividades lúdicas, eles vão falar dos benefícios da amamentação. O grupo vai se apresentar no alojamento conjunto - onde mães e bebês ficam internados, e também nas salas de espera do ambulatório.



Nos dias 15 e 16, a unidade promoverá o curso de manejo clínico do Aleitamento Materno. Ainda como parte das atividades do Agosto Dourado, haverá exposição com fotos relativas ao aleitamento materno.



A Semana Mundial de Aleitamento Materno foi lançada pela Aliança Mundial para Ação em Amamentação (Waba), em 1992, com o objetivo de dar visibilidade à amamentação. Ocorre em 120 Países e é celebrada oficialmente de 1 a 7 de agosto. O tema deste ano é "Amamentação é a Base da Vida". O Agosto Dourado existe desde o ano passado no calendário oficial do Recife, de 1º a 7 de agosto.



Serviços

As quatro maternidades municipais fazem coleta de leite humano, e a Maternidade Bandeira Filho (Afogados) tem banco de leite. As outras maternidades são Barros Lima (Casa Amarela), Arnaldo Marques (Ibura) e Hospital da Mulher do Recife (Curado). Todas elas possuem o certificado Iniciativa Hospital Amigo da Criança.

A Secretaria de Saúde do Recife participa do Agosto Dourado, em celebração ao aleitamento materno. Durante todo este mês, serão realizadas mais de 100 ações em todos os distritos sanitários do município, em várias unidades da Capital.O foco é informar as mães sobre a importância do leite materno nos primeiros meses do bebê e as melhores formas de realizar a amamentação, além dos cuidados necessários para isso. Nesta quinta-feira (2), haverá orientação e serviços para mães, no Compaz do Alto Santa Terezinha, das 8h às 13. Além de teatro, roda de conversa, palestras e mamaço.Também nesta quinta haverá ações em outras unidades do município. A programação completa pode ser vista no site da prefeitura . O Agosto Dourado começou nesta quarta-feira (1º), com o início oficial da Semana Mundial de Aleitamento Materno.