Recife promove a 10ª Semana Burle Marx

Em 2015, o prefeito Geraldo Julio transformou 15 áreas verdes projetadas pelo paisagista em patrimônio histórico e ambiental do Recife, por meio de decreto que instituiu os espaços como os primeiros Jardins Históricos da cidade.



Outras atividades irão marcar a Semana Burle Marx, na quarta (8) e quinta-feira (9), das 9h às 12h, acontecerá o minicurso de conservação dos Jardins de Burle Marx voltado para jardineiros das praças de Burle Marx, Adotantes, técnicos da Emlurb e pesquisadores. Na quarta, também vai ocorrer uma formação com professores da rede que desenvolvem pesquisa e prática docente sobre o paisagista, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães.



A programação segue com outras atividades, como o passeio Olha Recife, da Secretaria de Turismo do Recife, que vai percorrer o Circuito Burle Marx no sábado (11), no mesmo dia acontecerá, às 10h, no Jardim Botânico do Recife a esquete teatral: O amor de Burle Marx pela vegetação.

Para comemorar o aniversário do arquiteto, paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx (1909-1994), que faria 109 anos neste sábado (4), a Prefeitura do Recife preparou uma programação diversificada em homenagem à obra e à figura de um dos mais importantes paisagistas do século 20, reconhecido internacionalmente, e responsável pelos projetos de diversas praças e jardins na capital pernambucana.Em sua 10ª edição, a Semana Burle Marx começa nesta segunda-feira (6) com o ato de formalização do Comitê Burle Marx, às 10h, e segue até o dia 15 de agosto com várias atividades culturais, minicursos, exposições, oficinas, debates e palestras.Atualmente, o Comitê Burle Marx, além de elaborar iniciativas para a comemoração do aniversário do paisagista, atua na linha da educação patrimonial e, a partir de agora, também fará o acompanhamento e elaboração dos Planos de Gestão dos Jardins Históricos de Burle Marx.