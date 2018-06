Recife passa a contar com voos diretos para Mossoró

A partir desta quarta-feira (13), a cidade de Recife, principal centro de conexão da Azul no Nordeste, passa a contar com vôos regulares e diretos, quatro vezes por semana, para Mossoró, no Rio Grande do Norte. O voo inaugural do novo mercado decolou da capital pernambucana às 13h30 e deve chegar em Mossoró por volta das 15h. A operação no sentido inverso tem previsão de chegada às 17h, no Recife.





A cidade do Rio Grande do Norte se torna a 107ª base de operação da Azul e o 99º aeroporto do país a ser atendido pela empresa. A partir de 4 de novembro, o mercado Mossoró-Recife contará com frequências diárias, exceto aos sábados. A rota será atendida com as aeronaves modelo ATR 72-600, que podem transportar até 70 Clientes. As passagens para os voos estão disponíveis para compra em todos os canais de venda da Azul.