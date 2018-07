Recife oferta mais de 2.600 exames no mamógrafo móvel

No total, serão visitados 34 localidades em 26 bairros durante este mês de agosto

Ao longo deste mês de agosto, serão ofertadas 2.680 vagas para exames no mamógrafo móvel da Prefeitura do Recife, em 26 bairros de todos os Distritos Sanitários. A primeira parada será em Santo Amaro, na Policlínica Waldemar de Oliveira, nesta quarta-feira (1º), onde o caminhão ficará estacionado das 8h às 17h.



Nas duas últimas semanas, o mamógrafo adaptado com rampa de acesso também circulará pela cidade, beneficiando as mulheres com deficiência. O calendário completo está disponível no Portal da PCR.



No total, serão visitados 34 localidades em 26 bairros. Em cada ação, são distribuídas 80 fichas para a realização da mamografia – 40 cada turno –, exceto na ação do sábado (4), em que serão apenas 40 fichas (manhã).



Para ter acesso, não precisa fazer agendamento, mas é preciso ter entre 50 e 69 anos (faixa etária considerada de risco pelo Ministério da Saúde) e levar documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.



Este mês, dentro da Semana da Pessoa com Deficiência, um caminhão com rampa de acesso também visitará às comunidades. O exame é entregue às pacientes, em até 20 dias, na unidade de saúde onde o veículo ficou estacionado ou na unidade mais próxima do local da ação.