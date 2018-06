Recife oferta mais de 1.600 vagas para exame no mamógrafo móvel

Ao longo do mês de julho, 1.680 vagas serão ofertadas para realização do exame no mamógrafo móvel da Prefeitura do Recife, que circulará por 17 bairros de cinco Distritos Sanitários. A primeira ação onde o mamógrafo estará, na próxima terça-feira (3), das 8h às 17h, no Galpão Social, na Imbiribeira, Zona Sul. Em cada turno, são disponibilizadas 40 fichas – 80 por dia/localidade. O calendário completo está disponível no site da PCR.

A mamografia está disponível para mulheres com idade entre 50 e 69 anos (faixa etária considerada de risco pelo Ministério da Saúde), sem necessidade de marcação prévia. A paciente, no entanto, precisa apresentar documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.



Mulheres fora da faixa etária indicada, que desejam fazer a mamografia, devem se dirigir à unidade de referência para pegar encaminhamento. O resultado é entregue na mesma unidade onde o veículo ficou estacionado ou na que se localizada mais próxima.

Balanço

Nos seis primeiros meses deste ano, foram realizadas 7.212 exames no mamógrafo móvel. Apenas em março, mês das mulheres, 39 bairros da cidade receberam a ação, beneficiando 2.017 mulheres.