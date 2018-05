Recife oferece quase 200 pontos de vacinação contra gripe

Postos fixos e volantes da rede municipal de saúde funcionarão neste sábado (12) das 8h às 17h. A meta é imunizar 90% do público-alvo

Neste sábado (12), véspera do Dia das Mães, todas as Unidades de Saúde da Família, Upinhas, Unidades Básicas Tradicionais e Policlínicas da Prefeitura do Recife estarão abertas, entre 8h e 17h, para o "Dia D" da 20ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza (gripe). Ao todo, são 170 postos fixos e 28 volantes em toda a cidade. A lista com os postos volantes está disponível no site da PCR. A campanha deste ano irá até 1º de junho. A meta é imunizar 90% do público-alvo.



O grupo prioritário é formado por crianças de seis meses até menores de cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres com até 45 dias pós-parto), pessoas maiores de 60 anos, profissionais das redes pública e privada de educação e de saúde, indivíduos de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.



Também fazem parte desse grupo portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (comorbidades, quando há duas ou mais doenças simultâneas). Importante apontar que, neste sábado, Dia D contra o Influenza, os postos municipais aplicarão exclusivamente vacina de gripe.



Alguns grupos precisam ter em mãos documentos que provem a necessidade da vacinação. Profissionais das redes públicas e privadas de educação e de saúde devem levar comprovantes laborais, como crachás ou carteira de trabalho, por exemplo. Mulheres puérperas necessitam de comprovação de que passaram por parto nos últimos 45 dias. Pessoas com comorbidade, por sua vez, têm de apresentar encaminhamentos médicos justificando a aplicação da vacina.