Recife lança plataforma digital para denúncias de LGBTFobia

Para marcar o Dia Internacional de Lutra Contra a Homofobia, celebrado nesta quinta-feira (17), a Prefeitura do Recife lança uma plataforma digital para recebimento de denúncias de LGBTFobia. No formulário online, que está disponível no site da PCR, é possível denunciar casos de preconceito e discriminação homofóbica com base nas leis municipais nº 16.780/2002 e nº 17.025/2004, que proíbem manifestações preconceituosas ou discriminatórias em razão da orientação sexual ou identidade de gênero, punindo os estabelecimentos públicos ou particulares, empresas ou organizações sociais que desrespeitarem as legislações.





Entre as ações discriminatórias passíveis de punição pelas leis estão, por exemplo, o impedimento de acesso a transportes públicos e edifícios públicos ou residenciais por causa da orientação sexual e identidade de gênero; o impedimento da entrada de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado. O desrespeito às leis pode gerar advertência, multa, suspensão temporária ou até cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento.

A ação é da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife (SDSJPDDH), através da Gerência de Livre Orientação Sexual (Glos), e faz parte do Programa Recife Sem Preconceito e Discriminação, que visa promover ações integradas para fortalecimento das políticas de promoção e defesa da cidadania LGBT. O objetivo da criação do formulário digital é facilitar e estimular a denúncia, bem como divulgar as leis municipais, que colaboram para construção de uma cidade com menos preconceito e discriminação.Após o registro da denúncia na página do site da PCR, a equipe da Glos, junto com os órgãos administrativos da prefeitura, dará início a um processo administrativo para apuração da denúncia e, se for o caso, aplicará as punições impostas pelas leis. A Glos também vai propor ações educativas juntos aos estabelecimentos que forem denunciados.