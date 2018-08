Recife institui comitê para preservação de jardins históricos de Burle Marx

Os 15 jardins históricos do Recife, cujos projetos são assinados por Burle Marx, agora vão dispor de um Comitê Gestor formado por representantes da prefeitura e da sociedade civil para definir usos e garantir a preservação desse patrimônio ambiental e arquitetônico da cidade. A formalização do comitê foi anunciada pela prefeitura, nesta segunda-feira (6). O ato também marcou a abertura da semana comemorativa dedicada ao renomado paisagista, que conta com uma série de atividades até o dia 15 de agosto.





Para a coordenadora do Laboratório da Paisagem da UFPE, Ana Rita Sá Carneiro, o comitê será uma ferramenta para a conservação da própria história da cidade e dos recifenses. "Burle Marx deixou um legado muito valioso para nós, não só sobre construção de jardins. Estamos cultivando e pensando sobre nós mesmos, só que o jardim não existe sozinho, ele existe através do tratamento feito pelas pessoas", disse.



Programação

Em sua 10ª edição, a Semana Burle Marx segue até o dia 15 de agosto com várias atividades culturais; minicursos; exposições; oficinas; debates e palestras. Nesta quarta (8) e quinta-feira (9), das 9h às 12h, acontecerá o minicurso de conservação dos Jardins de Burle Marx voltado para jardineiros das Praças de Burle Marx, Adotantes, técnicos da Emlurb e pesquisadores.



No fim de semana, o público poderá participar de um passeio especial do Olha! Recife, da Secretaria de Turismo do Recife, que vai percorrer o Circuito Burle Marx no sábado (11). No mesmo dia, acontecerá, às 10h, no Jardim Botânico do Recife a esquete teatral: O amor de Burle Marx pela vegetação.

Segundo Luciano Siqueira, a formalização do Comitê Burle Marx consolida uma parceria importante entre a gestão municipal e diversas instituições da sociedade civil. Agora, além de elaborar iniciativas para a comemoração do aniversário do paisagista, o Comitê Burle Marx passa a atuar na linha da educação patrimonial e fará o acompanhamento e elaboração dos Planos de Gestão dos Jardins Históricos."O Recife tem, entre suas unidades protegidas, os jardins históricos de Burle Marx, e o comitê agora será responsável por estar à frente da realização do plano de gestão de todas as 15 praças tombadas. Esse trabalho é fundamental para restabelecer as conexões entre os espaços verdes da cidade e deles com a população", disse o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Bruno Schwambach.