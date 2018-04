Recife inicia vacinação de grupos prioritários contra influenza

Campanha começa nesta segunda-feira (23) e tem como meta vacinar 90% do público-alvo

Começa nesta segunda-feira (23) a 20ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza, doença conhecida como gripe. No Recife, as vacinas podem ser encontradas em cerca de 170 postos fixos da Secretaria Municipal de Saúde – entre eles unidades de saúde da família, Upinhas, Unidades Básicas Tradicionais e policlínicas – que funcionam das 8h às 17h. A campanha deste ano irá até o dia 1º de junho. Nesse período, a meta é vacinar 90% do público-alvo.



O grupo prioritário é formado por crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres em pós-parto), idosos maiores de 60 anos, profissionais das redes pública e privada de educação e de saúde, indivíduos de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.



De janeiro até o último dia 14, o Recife registrou 6.459 atendimentos de Síndrome Gripal (SG) e 89 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os números representam uma redução de 9,9% das ocorrências ambulatoriais e 53,9% das internações, em relação a 2017. Considerando a soma dos casos positivos de SRAG e SG um total de 10 casos tiveram amostras positivas para o vírus Influenza (sendo 03 para Influenza A H3 Sazonal e 07 para Influenza A H1N1).



Também conhecida como gripe, a Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar, ou pelas mãos, que podem levar o agente infeccioso para boca, olhos e nariz.