Recife ganha voos regulares para Manaus, Cuiabá e Curitiba

A partir desta segunda-feira (2), o hub da Azul no Recife ganha reforço. A empresa inaugura voos diretos e regulares da capital pernambucana para três novos destinos: Curitiba, Cuiabá e Manaus. Juntas, as três cidades terão 15 frequências semanais para o centro de conexões da Azul no Nordeste.





Recife-Cuiabá entra para a malha regular da Azul após os resultados positivos das operações ao longo da alta temporada de verão. Da capital de Pernambuco para Curitiba, a companhia realizava voos sazonais e chegou a atuar regularmente no mercado.



Além dos voos diretos entre os destinos, clientes que partirem da capital do Amazonas conseguirão chegar à maioria das demais cidades do Nordeste com mais rapidez e comodidade. Em Recife, será possível fazer conexões para Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Maceió, Natal, Salvador, Petrolina, Teresina e Fort Lauderdale.

O inédito trajeto entre Recife e Manaus, que será inaugurado no fim da noite, passa a ser a operação doméstica mais longa da companhia. Os 2,8 mil quilômetros que separam as cidades serão cumpridos seis vezes por semana em voos com pouco mais de três horas de duração.Para Curitiba, as frequências diárias acontecem na parte da manhã. Os dois mercados serão atendidos com as aeronaves modelo Airbus A320neo, que têm capacidade para até 174 clientes. Do Recife para Cuiabá, as operações, que também iniciam hoje, serão realizadas às segundas, quintas e domingos, com os aviões Embraer, que comportam 118 assentos.