Recife facilita acesso dos MEIs ao alvará de funcionamento

Os 55 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) da capital pernambucana poderão, a partir de agora, se regularizar sem custos e burocracia

Os 55 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) da capital pernambucana poderão, a partir de agora, se regularizar sem custos e burocracia. Para obter o alvará de funcionamento, eles precisavam pagar cerca de R$ 200 por ano para obter a Certificação Digital, o que muitas vezes dificultava o exercício regular da atividade.



A boa notícia é que a Prefeitura do Recife adquiriu uma dessas assinaturas virtuais e a disponibilizou gratuitamente para ser usada por todos os MEIs, que ganham a oportunidade de se adequar à legislação com muito mais facilidade.



O primeiro alvará de funcionamento emitido com a certificação digital gratuita da prefeitura será entregue ao empreendedor nesta segunda-feira (11), às 9h, no térreo do edifício-sede da administração municipal, na região central da cidade.



Profissionais como manicures, eletricistas e vendedores, que atuam no porta a porta, estão entre os principais beneficiados pela medida, que é fruto de parceria entre as secretarias municipais de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (SDSMA) e Mobilidade e Controle Urbano (Semoc).