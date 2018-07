Recife destina R$ 270 mil para financiamento de projetos ambientais

Previsto em lei municipal, o certame contemplará temáticas sobre monitoramento e controle ambiental; preservação e conservação dos recursos naturais renováveis; proteção das matas ciliares, de mananciais e reservatórios para abastecimento público; planejamento, implantação e gestão de unidades de conservação; educação ambiental; campanhas educativas, socioambientais e programas de formação e capacitação de recursos humanos na área ambiental; ações voltadas à sustentabilidade, enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas e mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa e gestão de arborização urbana e áreas verdes.

A Prefeitura do Recife vai financiar projetos ambientais propostos pela sociedade civil. O edital de seleção pública foi lançado pela Secretaria Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e destina R$ 270 mil, provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente. O objetivo é fomentar o diálogo e aproximar a população das questões ligadas à preservação da natureza e sustentabilidade. As instituições, ONGs e movimentos populares têm até o dia 29 de julho para apresentarem seus projetos.Ao todo, cinco propostas serão financiadas no valor de até R$ 54 mil para execução do trabalho. Qualquer entidade, desde que devidamente regularizada e tenha mais de dois anos de atuação, pode participar da seleção pública. A escolha dos projetos será definida por uma comissão formada por representantes da SDSMA e de entidades da sociedade civil membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Os projetos deverão ser entregues de segunda a sexta, das 8h às 13h, na unidade da secretaria localizada na rua Fernando César, 65, Encruzilhada, Zona Norte.