Recife conta com postos volantes para vacinação de crianças

Secretaria de Saúde também segue recomendação do Ministério da Saúde e amplia faixa etária de imunização enquanto houver doses disponíveis

A partir desta terça-feira (26), a Prefeitura do Recife vai disponibilizar postos volantes em locais estratégicos da cidade exclusivamente para melhorar a cobertura do grupo de crianças de seis meses até menores de cinco anos que ainda não receberam a vacina contra gripe.



Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, crianças de cinco anos até menores de dez anos (9 anos, 11 meses e 29 dias) e adultos a partir dos 50 anos também poderão ser imunizados contra influenza. A vacina está disponível até que seja finalizado o estoque de doses em todos os cerca de 170 postos da rede municipal, das 8h às 17h.



Na capital pernambucana, 97% do público-alvo já foi vacinado, ultrapassando a meta total (90%) estabelecida pelo Ministério da Saúde, mas 22 mil crianças de seis meses até menores de cinco anos ainda não foram vacinadas. Por isso, postos móveis passarão a funcionar em locais estratégicos da cidade, como parques públicos e shoppings, por exemplo, para atender exclusivamente as crianças até cinco anos incompletos.



O esquema de cada local pode ser visto no site www2.recife.pe.gov.br. "Este é um grupo importante que não pode deixar de se proteger, porque as crianças são mais vulneráveis, têm o sistema imunológico em desenvolvimento, podendo evoluir para quadros mais graves, que podem levar à morte", explicou o secretário municipal de Saúde, Jailson Correia.



O público-alvo da campanha é formado ainda pelas pessoas com mais de 60 anos (100%), gestantes (98%), puéperas (100%), trabalhadores de saúde (96%) e professores das redes pública e privada de ensino (100%). Além deles, indivíduos de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (comorbidades, quando há duas ou mais doenças simultâneas) também precisam ser imunizados.