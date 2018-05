Recife aumenta prazo para recadastramento do auxílio moradia

A Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife, responsável por concentrar o pagamento do auxílio moradia no município, vai abrir um novo prazo para que os beneficiários que não se apresentaram possam fazer o recadastramento. O atendimento será realizado na sede da Defesa Civil da capital, na rua dos Palmares, nº 519, no bairro de Santo Amaro, entre os dias entre 14 e 18 de maio, das 8h às 17h.





A gestão municipal está trabalhando no cadastro para atualizar informações pessoais e dados de quem recebe o benefício, pago por meio das Secretarias de Saneamento, de Desenvolvimento Social, Políticas Sobre Drogas, Juventude e Direitos Humanos, Secretaria Executiva de Habitação, Secretaria Executiva de Defesa Civil e URB.



Atualmente, 6.174 pessoas estão cadastradas no sistema, recebendo um auxílio mensal no valor de R$ 200. O custo que a Prefeitura do Recife desembolsa todos os meses para o pagamento do auxílio moradia é de R$ 1.234.800.

A Defesa Civil do Recife suspendeu temporariamente o pagamento do Auxílio Moradia para 1.614 beneficiários. Essas pessoas não se apresentaram no período de 19 de fevereiro a 6 de abril, prazo inicial estipulado para o recadastramento das famílias. Os beneficiários devem se apresentar portando Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência. Para mais informações o telefone é o 0800-081-3400 e a ligação é gratuita.Os beneficiários do programa são pessoas que perderam suas moradias em decorrência de deslizamentos de barreiras, incêndios, chuva ou incêndios em comunidades, ou ainda por recomendações em decorrência de risco potencial de desabamento. Também recebem o benefício os inscritos para novas moradias dentro dos programas de Habitação de Interesse Social.