Recife assegura manutenção dos serviços essenciais

Rede municipal de saúde, Defesa Civil, coleta de lixo, Casas de Acolhida e os Compaz também funcionaram normalmente

O Gabinete de Emergência da Prefeitura do Recife fez uma nova reunião, nesta segunda-feira (28), para debater meios de garantir a prestação de serviços essenciais do município, afetados pela paralisação dos caminhoneiros, que chega ao oitavo dia. Na ocasião, o prefeito Geraldo Julio (PSB) afirmou que a gestão municipal consegue manter as principais demandas, referentes aos serviços de saúde, Defesa Civil e coleta de lixo no município.



No encontro, que reuniu titulares de 15 secretarias e de órgãos da gestão, foi feito um balanço positivo do funcionamento dos serviços públicos neste final de semana e reiterado o esforço para a continuidade, enquanto durar a crise de abastecimento.



"A gente está concluindo mais uma reunião e à tarde vamos ter outra para garantir que todos os serviços prestados pela prefeitura funcionem. Garantimos a coleta do lixo, que é fundamental para a cidade, o Samu, a Defesa Civil e os serviços de saúde", afirmou o prefeito.



A prefeitura garantiu ainda a chegada de merenda e água mineral nas escolas e creches da rede municipal na manhã desta segunda. Neste último fim de semana, as casas de acolhida funcionaram normalmente.



As Upinhas fizeram mais de 200 atendimentos. No Hospital da Mulher do Recife (HMR), foram realizados 450 atendimentos e 1.756 nas maternidades e policlínicas. Neste período, 91 bebês nasceram nas unidades de saúde da cidade e 19 ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) estiveram à disposição para atender urgências no período.



O Gabinete de Emergência foi montado na última quinta-feira (24) e, desde então, a gestão tem feito o monitoramento hora a hora do desdobramento da crise nacional de abastecimento. Para acompanhar a situação, o prefeito também tem tido reuniões com o governo do Estado.