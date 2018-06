Recife Antigo recebe a 14ª Caminhada do Forró

Considerada a abertura oficial dos festejos juninos no Recife, a 14ª Caminhada do Forró deu o passeio na roça por iniciado na capital pernambucana, na noite desta quinta-feira (14). O cortejo de sanfoneiros, zabumbeiros, tocadores de triângulo, forrozeiros e matutos de todos os cantos do Estado se concentraram na rua da Moeda, de onde seguiram pelas ruas Mariz de Barros, Rio Branco e Bom Jesus, até a Praça do Arsenal.





Lá a caminhada virou festa, com a apresentação de vários artistas no palco montado pela Prefeitura do Recife. Entre os nomes da primeira noite de shows da temporada de forró na capital: Josildo Sá, Maciel Melo, Nádia Maia, Petrúcio Amorim, Irah Caldeira, Terezinha do Acordeon, Liv Moraes, Pecinho Amorim, Luizinho de Serra, Rogério Rangel, André Macambira e Roberto Cruz, além de Beto Hortis.Mas o arrasta-pé foi garantido desde a concentração, animada pela Forrovioca da prefeitura, de onde Pecinho Amorim fez um esquenta para o público dançar até a saída do cortejo, conduzido por 100 forrozeiros.