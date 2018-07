Recife abre seleção para enfermeiros e técnicos de enfermagem

As inscrições para a seleção pública simplificada que vai contratar enfermeiros e técnicos de enfermagem para a Secretaria de Saúde do Recife serão abertas nesta sexta-feira (20) e irão até 20 de agosto. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município, no último sábado (14), e está disponível no site www.upenet.com.br. Ao todo, são oferecidas 214 vagas.





Para as vagas de enfermeiros, a inscrição custa R$ 70. Para os técnicos e motolâncias, R$ 50. As renumerações base vão de R$ 973,88 a R$ 5.250,30, mais gratificações ou adicional de plantões e desempenho de equipes.

Os profissionais selecionados atuarão nas unidades municipais e também no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com regime contratual de até dois anos prorrogáveis, de acordo com o cargo. A prova objetiva de conhecimentos será em 9 de setembro. O resultado final sairá em 29 de setembro.As unidades municipais de saúde (policlínicas, maternidades, Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família) receberão 124 profissionais, sendo 77 enfermeiros e 47 técnicos de enfermagem, em cargas horárias de 30h e 40h. Ao Samu serão destinadas nove vagas de enfermeiros, 65 técnicos de enfermagem e 16 técnicos de enfermagem operadores de motolâncias. Do total de vagas oferecidas, 10% são destinadas às pessoas com deficiência.