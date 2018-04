Receita de sucesso atrai investidores

Cortada por algumas das principais rodovias do país, como Bandeirantes e Anhanguera, pela ferrovia Rumo América Latina Logística e com o novo terminal de carga aérea e de passageiros em Viracopos, a cidade busca atrair empresas de diversas áreas e tornar-se um polo logístico.



Paralelamente aos investimentos em infraestrutura, uma lei de 2014 reduziu a alíquota do imposto sobre serviços de 5% para 2% do faturamento, medida que impulsionou de imediato a abertura de 12 mil novas empresas. A renúncia fiscal que inicialmente representou 50 milhões a menos nos cofres da prefeitura, contribuiu para o aumento da base de arrecadação do município.



Em 2017, segundo dados da Secretaria de Finanças, a arrecadação cresceu 10%, em relação ao ano anterior, atingindo R$ 3,7 bilhões. O aumento na arrecadação foi impulsionado pelo desempenho do ISS (Imposto Sobre Serviços), que registrou aumento de 9,3% e superou os R$ 686 milhões e também do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias), que apresentou aumento de 3%, superando a casa dos R$ 627 milhões.



Turismo de negócios

A vocação da cidade para o turismo de negócios e lazer também tem se consolidado e atraído investimentos no setor hoteleiro. A Rede Atlantica Hotels por exemplo, inaugurou dois empreendimentos no ano passado.



Em abril, foi o Go Inn e em agosto, o Radisson RED, um investimento total de R$ 70 milhões. Além dos dois, a rede também opera no município o Comfort Suites e o Sleep Inn, o que confirma a vocação da região como uma das mais promissoras para o segmento hoteleiro.



Em outubro, a cidade ganhou o I am Design Hotel, fruto de investimentos de R$ 35 milhões, primeiro empreendimento hoteleiro da La Guardia Engenharia, que reuniu um grupo de 50 investidores para a realização do projeto.



De acordo com um estudo do FOHB, Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, a média de ocupação da cidade de Campinas foi de 50% no ano passado, desempenho que foi afetado pela crise econômica do país. Em anos anteriores, a mesma taxa média de ocupação ficou entre 65% e 70%. Os hotéis econômicos foram os que registraram maior ocupação, tendo o turismo de negócios como principal fonte de renda.



Em 2016, a região já havia ganhado 1,7 mil novos quartos que, somados aos 4 mil disponíveis, representou um crescimento de 43% do setor.



Segundo a entidade, o setor hoteleirodeverá investir 12,8 bilhões no Brasil até 2020, e um dos segmentos em crescimento é o de hotéis de negócios.

