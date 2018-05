Receita apreende 1 bilhão de dinares iraquianos falsificados no aeroporto do DF

Valor corresponde a R$ 3 milhões e seriam exportados para os EUA em avião fretado

A Receita Federal interceptou nesta quarta-feira (2) uma carga de 1 bilhão de dinares iraquianos, em cédulas falsas, no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek. Segundo a alfândega, o dinheiro seguiria para os Estados Unidos em um voo particular, fretado especificamente para esse transporte.



O valor corresponderia a R$ 3 milhões se as cédulas fossem verdadeiras e foram encontradas com uma empresária de Curitiba que não teve a identidade revelada. Pela cotação, R$ 1 corresponde a cerca de 334 dinares iraquianos. Até a publicação desta reportagem, a origem de "fabricação" das notas falsas ainda era desconhecida.



À Receita Federal, a exportadora responsável pelo frete disse ter recebido a caixa lacrada, como pagamento por um serviço prestado em 2016. Com o dinheiro, veio uma orientação de "não abrir a caixa", para que as cédulas não perdessem o "valor de coleção".

A exportadora também mostrou à Receita um laudo pericial atestando a legitimidade das notas. O documento – assim como as cédulas – era falso, segundo os responsáveis pela alfândega.



A mulher foi detida e encaminhada à Polícia Federal. O dinheiro falso foi retido pela Receita Federal.